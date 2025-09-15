Arnavutköy Belediyesinden öğrencilere burs desteği
Arnavutköy Belediyesi, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine toplamda 60 milyon liralık eğitim bursu verecek.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılında öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlamak amacıyla nakdi destek programı hayata geçirildi.
Başvurular, 10 Ekim'e kadar "sosyaldestek.arnavutkoy.bel.tr" adresi üzerinden alınacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, eğitime yapılan her yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu belirterek, "Bizler öğrencilerimizin yanında olmaya, onların başarı yolculuğunu desteklemeye devam edeceğiz. Eğitim desteği bizden, başarı sizden." ifadelerini kullandı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.