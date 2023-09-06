Arnavutköy Belediye Başkanı Baltacı'dan sel mağdurlarına yardım duyurusu
İstanbul
Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, İstanbul'daki selden etkilenen ilçelerinde yaşayan mağdur vatandaşlara kaymakamlık aracılığıyla, AFAD ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilen miktara ilaveten belediyelerinin de yapacağı ödemeyle ilk etapta 20 bin lira yardım edileceğini bildirdi.
- İstanbul'da selin yaşandığı ilçelerde büyük hasar oluştu
- İstanbul'da sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti
- Arnavutköy ve Başakşehir'i etkisi altına alan sağanak radar görüntüsüne de yansıdı
- İstanbul'da selden etkilenen ailelere 15 bin lira yardım ödemesi yapılacak
Baltacı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şiddetli sağanaktan etkilenen ilçede mahalle, yol, ev ve iş yerlerinde bakım, onarım, tahliye ve temizlik çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.
Başakşehir ve Küçükçekmece'de 2 kişi hayatını kaybetti— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 5, 2023
İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu https://t.co/jSHhIMypP3 pic.twitter.com/MZsWaugnBc
Oluşan zararların belirlenmesi için ekiplerin hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Baltacı, şunları kaydetti:
"Hasar tespiti tamamlanan yerlerde, mağdur vatandaşlarımıza kaymakamlık aracılığıyla, AFAD ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilen miktara ilaveten belediyemizin yapacağı ödemeyle ilk etapta 20 bin lira yardım yapılacaktır. Hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, sağlıklı günler diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.