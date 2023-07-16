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Ardahan'ın yüksek kesimleri sisle kaplandı

Ardahan'ın yüksek kesimleri sisle kaplandı.

Anıl Aydın  | 16.07.2023 - Güncelleme : 16.07.2023
Ardahan'ın yüksek kesimleri sisle kaplandı Fotoğraf: Anıl Aydın/AA

Ardahan

Kentte, etkili olan güneşli hava, öğleden sonra yerini serin havaya bıraktı.

Özellikle yüksek noktalarda havanın aniden soğumasıyla sis oluştu.

Ardahan-Artvin arasındaki tepeler sisle kaplanırken, Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde, sis bazı noktalarda görüş mesafesini düşürdü.

Sürücü Enes Demir, Sahara mevkisinde yoğun sis oluştuğunu belirterek, sürücülerin dikkatli olmasını istedi.

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