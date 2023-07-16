Ardahan'ın yüksek kesimleri sisle kaplandı
Ardahan'ın yüksek kesimleri sisle kaplandı.
Ardahan
Kentte, etkili olan güneşli hava, öğleden sonra yerini serin havaya bıraktı.
Özellikle yüksek noktalarda havanın aniden soğumasıyla sis oluştu.
Ardahan-Artvin arasındaki tepeler sisle kaplanırken, Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde, sis bazı noktalarda görüş mesafesini düşürdü.
Sürücü Enes Demir, Sahara mevkisinde yoğun sis oluştuğunu belirterek, sürücülerin dikkatli olmasını istedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.