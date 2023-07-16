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Adana'da çıkan iki orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan iki orman yangını kontrol altına alındı.

Ayhan Kayhan  | 16.07.2023 - Güncelleme : 16.07.2023
Adana'da çıkan iki orman yangını kontrol altına alındı Fotoğraf: Ayhan Kayhan/AA

Adana

Cumhurlu Mahallesi ve Obrukbaşı mevkisinde, henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, iki noktada çıkan yangına müdahale etti.

Ekiplerin, 6 arazöz ve 58 personelle müdahale ettiği iki yangın da kısa sürede kontrol altına alındı.

Her iki noktada soğutma çalışmaları sürüyor.

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