Adana'da çıkan iki orman yangını kontrol altına alındı
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan iki orman yangını kontrol altına alındı.
Adana
Cumhurlu Mahallesi ve Obrukbaşı mevkisinde, henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.
Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, iki noktada çıkan yangına müdahale etti.
Ekiplerin, 6 arazöz ve 58 personelle müdahale ettiği iki yangın da kısa sürede kontrol altına alındı.
Her iki noktada soğutma çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.