Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
Antalya'nın yüksek kesimleri, zaman zaman etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.
Antalya
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "Turuncu" kod uyarısında bulunduğu kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve sabahta devam eden yağış, yüksek kesimlerde kara dönüştü.
Konyaaltı ilçesi Saklıkent Kayak Merkezi'nde sabah saatlerinde kar yağışı başladı.
Konyaaltı Sahili'ne 45 dakika uzaklıktaki merkezin yer aldığı Beydağları zirvesinin de beyaza büründüğü görüldü.