Euro
7.57
Dolar
6.83
BIST 100
105,138.40
Altın
1,732.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Rus turistler Türkiye'de tatil planlıyor

Rus tatilcilerin Travelata turizm ajansının sitesinde bu ay yaptıkları tatil aramalarında yüzde 43’lük payla Türkiye açık ara birinci oldu.

Emre Gürkan Abay   | 29.05.2020
Rus turistler Türkiye'de tatil planlıyor

Moskova

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalara rağmen Rus turistler Türkiye’de tatil planları yapıyor.

Rus Kommersant gazetesinin “Rus turistlerin ruhu Türkiye’de” başlıklı haberine göre, Rus turistler Kovid-19 nedeniyle uygulanan ulaşım ve karantina tedbirlerine rağmen tatil planları yapmaya devam ediyor.

Habere göre, Rus tatilcilerin Travelata turizm ajansının sitesinde bu ay yaptıkları tatil aramalarında yüzde 43’lük payla Türkiye açık ara birinci olurken, Rusya ise yüzde 28’lik payla en çok araştırılan ikinci ülke oldu.

Söz konusu dönemde Tayland yüzde 8 paya sahip olurken, dördüncü sırada yüzde 5 payla Tunus yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir süre önce yaptığı açıklamada, haziran ortalarından sonra dış turizmin belli ülkelerde başlamasının beklendiğini söylemişti.

Rusya, geçen yıl Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 7 milyon 17 bin 657 ziyaretçiyle birinci sırada yer almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 714'e yükseldi
New York'ta 2 milyondan fazla kişiye Kovid-19 bulaşmış olabilir
Türkiye'de son 24 saatte 1141 kişiye Kovid-19 tanısı kondu
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 229'a yükseldi

Benzer haberler

Rus turistler Türkiye'de tatil planlıyor

Rus turistler Türkiye'de tatil planlıyor

Putin, Rus ordusu için Suriye'de ilave yer istedi

İran'ın Suriye'deki konumu zayıflıyor

Rusya, Hafter'e destek için Suriye'den yeni savaşçılar sevk etti

Rusya, Hafter'e destek için Suriye'den yeni savaşçılar sevk etti
Alman turizm şirketi Türk uçak bileti şirketine ortak oldu

Alman turizm şirketi Türk uçak bileti şirketine ortak oldu
Kanatlı sektörünün gözü kulağı turizmde

Kanatlı sektörünün gözü kulağı turizmde