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Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangının havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucu kontrol altına alındığını bildirdi.

Seda Tolmaç  | 28.07.2023 - Güncelleme : 28.07.2023
Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Ankara

Yumaklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kemer'deki yangını söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Antalya-Kemer orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangının ilk anından itibaren cansiperane görev yapan orman teşkilatımızın ve diğer tüm kurum çalışanlarının emeğine sağlık."

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