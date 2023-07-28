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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muharrem ayının tüm insanlığa huzur ve bereket getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletin ve İslam aleminin aşure gününü tebrik ederek, muharrem ayının tüm insanlığa huzur ve bereket getirmesini diledi.

Zeynep Rakipoğlu  | 28.07.2023 - Güncelleme : 28.07.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muharrem ayının tüm insanlığa huzur ve bereket getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muharrem ayı ve aşure günü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve İslam aleminin aşure gününü tebrik ediyor, muharrem ayının tüm insanlığa huzur ve bereket getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Şehadetlerinin yıl dönümünde Hazreti Hüseyin Efendimizi ve Kerbela şehitlerini rahmetle, kemal-i edeple yad ediyorum." ifadelerini kullandı.


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