Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muharrem ayının tüm insanlığa huzur ve bereket getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletin ve İslam aleminin aşure gününü tebrik ederek, muharrem ayının tüm insanlığa huzur ve bereket getirmesini diledi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muharrem ayı ve aşure günü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve İslam aleminin aşure gününü tebrik ediyor, muharrem ayının tüm insanlığa huzur ve bereket getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Şehadetlerinin yıl dönümünde Hazreti Hüseyin Efendimizi ve Kerbela şehitlerini rahmetle, kemal-i edeple yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Milletimizin ve İslam âleminin Aşure Günü'nü tebrik ediyor, Muharrem ayının tüm insanlığa huzur ve bereket getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 28, 2023
Şehadetlerinin yıl dönümünde Hazreti Hüseyin Efendimizi ve Kerbela şehitlerini rahmetle, kemal-i edeple yâd ediyorum. pic.twitter.com/5PEwjzTJWL