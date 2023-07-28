Uludağ eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bursa'da, Uludağ eteklerinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Bursa
Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanın fark edilmesi üzerine bu alana Bursa Orman İşletme Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, arazöz, su tankerleri ve helikopterle yürüttükleri çalışma sonucu yangını büyümeden kontrol altına alarak soğutma çalışmasına başladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.