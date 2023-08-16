Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangınında söndürme çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla havalanan helikopter ve uçaklarla devam ediyor.
Antalya
Kuyucak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangını kontrol altına alındı.
• Gece görüşlü helikopterler sabaha kadar müdahale etti— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 16, 2023
• Günün ilk ışıklarıyla birlikte 5 helikopter ve 2 uçak daha söndürme faaliyetlerine katıldı
Antalya’nın Akseki ilçesi Kuyucak Mahallesi’nde ormanlık alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangını kontrol altına alma… pic.twitter.com/2CUC5NU0HO
Alevlere sabah saatlerine kadar gece görüşlü helikopterlerin yanı sıra karadan da müdahale edildi.
Sabahın ilk saatlerinden itibaren ise 5 helikopter ve 2 uçak da müdahale etmeye başladı.
Karadan da çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçileriyle alevlere müdahale etti.
Bakan Yumaklı, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, Akseki'deki orman yangınına ilişkin bilgi verdi.
Yumaklı, "Antalya-Akseki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.
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Antalya, #Akseki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda KONTROL ALTINA ALINDI.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) August 16, 2023
Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.