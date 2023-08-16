Eskişehir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Eskişehir'in Alpu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Eskişehir
Dün ilçenin Taştepe mevkisindeki karaçam ve ardıç ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuldu.
14 arazöz, 5 su tankeri, 3 itfaiye aracı, 3 iş makinesi ve 100'ü aşkın personelle yürütülen söndürme çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.
Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin de söndürme çalışmalarını takip etti.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.