Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program hazırlık sürecinin de ele alınacağı TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'na katılacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hacıbektaş Belediyesini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi KİPTAŞ Mihmandar Projesi'ni ziyaret edecek, Nilgün ve Sırrı Bektaş Müze ve Sanat Evi açılışına katılacak. Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş Veli Dergahı'nı ziyaretinin ardından 60. Ulusal 34. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri programına iştirak edecek.
(Nevşehir/17.15-19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, basın toplantısı düzenleyecek, Yüreğir'de esnaf ziyaretinde bulunacak.
(Adana/10.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Sema Doğan Yaşam Alanı'nda basın açıklaması yapacak, Gümüşeller Kadın Kooperatifi'ni ve belediye başkanlığını ziyaret edecek.
(Gümüşhane/11.00/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2. Türk Dünyası Tıp Kurultayı ve Özbek-Türk Sağlık İş Forumu'na katılacak.
(Semerkant) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve takımdan bir futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nun rövanşında Azerbaycan ekibi Neftçi ile 17 Ağustos Perşembe günü yapacakları maça ilişkin BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Takım son çalışmasını da tesislerde yapacak.
- Neftçi Teknik Direktörü Adrian Mutu ve takımdan bir oyuncu Beşiktaş Stadı'ndaki basın toplantısında maça ilişkin soruları cevaplayacak. Azerbaycan temsilcisi son çalışmasına da statta çıkacak.
(İstanbul/18.00/19.00/18.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve takımdan bir futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nun rövanşında Slovenya ekibi Maribor'la perşembe günü deplasmanda yapacakları maça ilişkin Ljudski Vrt Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Sarı-lacivertli ekip son çalışmasına çıkacak.
- Maribor Teknik Direktörü Damir Krznar ve takımda bir futbolcu statta düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.
(Maribor/19.30/20.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Yukatel Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert ve takımdan bir futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nun rövanşında deplasmanda Hırvatistan'ın Osijek takımıyla perşembe günü yapacakları maça ilişkin Opus Arena'daki basın toplantısında soruları cevaplayacak. Takım son çalışmasını da statta yapacak.
(Osijek/19.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
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