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Kuraklık nedeniyle su seviyesi azalan Meriç Nehri'nde tarihi köprünün ayakları ortaya çıktı

Edirne'de, kuraklık nedeniyle su seviyesi azalan Meriç Nehri'nde tarihi ahşap köprünün ayakları ortaya çıktı.

Gökhan Zobar  | 16.08.2023 - Güncelleme : 16.08.2023
Kuraklık nedeniyle su seviyesi azalan Meriç Nehri'nde tarihi köprünün ayakları ortaya çıktı Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Kentte aşırı sıcaklara bağlı buharlaşma ve tarımsal sulama nedeniyle nehrin su seviyesinde düşüş yaşandı.

Nehir üzerine asırlar önce inşa edilen ve nehrin iki yakasını birleştiren tarihi ahşap köprünün ayakları görünür hale geldi.

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, AA muhabirine, Meriç Köprüsü'nün her iki tarafında gözlenen eski köprü ayaklarının ilgi çekici olduğunu belirterek, "Daha önceki yıllarda pek görülmeyen bir durumla karşı karşıyayız. Tarihi köprünün ayakları Meriç'teki ulaşım tarihi açısından ilginç bir belge olarak karşımıza çıkmakta. Uzun yıllardır suyun bu kadar çekildiğine şahit olmadım. Bu sene oldukça net bir şekilde eski köprünün ahşap ayakları görünür halde." dedi.

Beksaç, nehirde yüz yıllar öncesinde yapılan köprülere dair kesin kayıtların bulunmadığına dikkati çekti.

Daha önceki süreçlerde nehirde ulaşımın sağlanmasını için ahşap köprülerin olduğunu bildiklerini ifade eden Beksaç, "Ancak tarihlemesi konusunda net bir bilgiye sahip değiliz. Tarihsel olarak bildiğimiz 2. Mahmut döneminde burada bir ahşap köprü olduğu ve çok iyi durumda olmaması nedeniyle buraya bir taş köprü yapılması yönünde emir var. Bugün de kullanılan köprü Sultan Abdülmecid zamanında tamamlandığı için Mecidiye Köprüsü olarak da biliniyor." diye konuştu.


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Kuraklık nedeniyle su seviyesi azalan Meriç Nehri'nde tarihi köprünün ayakları ortaya çıktı

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