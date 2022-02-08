Dolar
13.63
Euro
15.57
Altın
1,817.78
ETH/USDT
3,139.50
BTC/USDT
43,825.00
BIST 100
1,996.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta’daki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak, zaman zaman şiddetini artırarak etkisini sürdürüyor.

Gülsem Adam   | 08.02.2022
Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/ AA

Antalya

Kent merkezinde rüzgar nedeniyle Konyaaltı Sahili ve falezlerde dev dalgalar oluştu.

Kaleiçi Yat Limanı'nda bekleyen balıkçılar, teknelerinin dalgalardan zarar görmemesi için çaba gösterdi.

Meteorolojik tahminlere göre, kuvvetli rüzgar ve yağışın kentteki etkisini yarın gün içinde kaybetmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca, TURKOVAC'ın 81 ilde uygulanmaya başlandığını bildirdi
Pekin Kış Olimpiyatları 'kapalı devre sisteminde' 6 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 96 bin 514 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 902 bin 639'a ulaştı
Hong Kong’da salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görüldü

Benzer haberler

Fethiye'de fırtına 2 metreyi aşan dalgalar oluşturdu

Fethiye'de fırtına 2 metreyi aşan dalgalar oluşturdu

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava sınır bölgelerde etkisini gösteriyor

Antalya ve Isparta çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısı

Antalya ve Isparta çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısı
İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor

İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı