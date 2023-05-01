Trakya'da sağanak etkili oldu
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Edirne
Edirne'de aniden başlayan sağanak hem yaya hem de trafikte olanlar için zor anlar yaşattı.
Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş merkezlerinin girişi, dükkanların güneşlikleri ya da otobüs durakları gibi korunaklı yerlere sığınıp yağışın dinmesini bekledi.
Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü kente yağışın akşama kadar etkili olması ön görülüyor.
Sağanak aralıklarla Kırklareli ve Tekirdağ'ın güney ilçelerinde de etkili oluyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.