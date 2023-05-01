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Gündem

Trakya'da sağanak etkili oldu

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Doğukan Vurgun  | 01.05.2023 - Güncelleme : 01.05.2023
Trakya'da sağanak etkili oldu

Edirne

Edirne'de aniden başlayan sağanak hem yaya hem de trafikte olanlar için zor anlar yaşattı.

Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş merkezlerinin girişi, dükkanların güneşlikleri ya da otobüs durakları gibi korunaklı yerlere sığınıp yağışın dinmesini bekledi.

Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü kente yağışın akşama kadar etkili olması ön görülüyor.

Sağanak aralıklarla Kırklareli ve Tekirdağ'ın güney ilçelerinde de etkili oluyor.

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