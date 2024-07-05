Dolar
32.72
Euro
35.40
Altın
2,364.90
ETH/USDT
2,947.50
BTC/USDT
55,500.00
BIST 100
10,862.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Barosu Yeni Hizmet Binası açılışında konuşuyor
logo
Gündem

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Süleyman Elçin, Ertuğrul Gün  | 05.07.2024 - Güncelleme : 05.07.2024
Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya

Alaylı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye orman muhafaza ekipleri sevk edildi.

Yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Yangında, 12 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Ekiplerin söndürme çalışmalarına destek veren bir vatandaş, ayağında oluşan yanık nedeniyle çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Alaylı Mahallesi Muhtarı Süleyman Cihangir Yılmaz, bölgede yeni dikilen çam fidanlarının ve ağaçların yandığını söyledi.

Yılmaz, bölgede önceden de yangın çıktığını dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye-Hollanda maçını izleyecek olmasından memnuniyet duyuyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Milli futbolcumuz Merih Demiral'a UEFA'nın 2 maç men cezası kararı kabul edilemez
Şehit Uzman Çavuş Cebrail Acar Konya'da son yolculuğuna uğurlandı
Üniversiteler, elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerjiden karşılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komşumuz Suriye’ye dostluk elimizi daima uzattık ve uzatırız

Benzer haberler

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir Bornova'da yanan orman alanı havadan görüntülendi

Karabük'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Kastamonu'da çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor

Kastamonu'da çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet