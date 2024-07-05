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İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı

İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Neriman Senanur Torun  | 05.07.2024 - Güncelleme : 05.07.2024
İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Burdur, Isparta, Denizli ve Afyonkarahisar çevreleri ile Muğla'nın iç kesimleri ve Antalya'nın batısının iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına, ani kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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