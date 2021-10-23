Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Antalya
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde çıkan orman yangınında 4 hektarlık alan zarar gördü.
Sivri Dağ mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.
Alevlere, 1 uçak ve 3 helikopterle havadan, 5 arazözle de karadan müdahale edildi.
Kontrol altına alınan yangında, 4 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.