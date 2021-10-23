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Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Sinan Özmüş   | 23.10.2021
Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde çıkan orman yangınında 4 hektarlık alan zarar gördü.

Sivri Dağ mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Alevlere, 1 uçak ve 3 helikopterle havadan, 5 arazözle de karadan müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangında, 4 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

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