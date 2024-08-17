Dolar
33.69
Euro
37.15
Altın
2,508.18
ETH/USDT
2,606.20
BTC/USDT
59,345.00
BIST 100
9,821.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Manisa’nın Salihli ilçesinde devam eden orman yangınına müdahale sürüyor. Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde devam eden orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda devam eden yangına müdahale sürüyor. Uşak'ın Eşme ilçesinde otluk alanda başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
logo
Gündem

Yaşlı kadın kuru otları temizleyerek evini orman yangınından kurtardı

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan Zehra Karaağaç, evini orman yangınının alevlerinden, çevredeki kuru otları temizleyerek korudu.

Ahmet Bayram, Sebahatdin Zeyrek  | 17.08.2024 - Güncelleme : 17.08.2024
Yaşlı kadın kuru otları temizleyerek evini orman yangınından kurtardı

Manisa

Manisa'nın Gördes ilçesinde başlayıp Salihli ve Gölmarmara ilçelerine ulaşan orman yangınına müdahale devam ediyor.

Tedbir amacıyla boşaltılan Salihli'deki Kale Mahallesi'nde yaşayan Karaağaç (70), 14 Ağustos'ta çıkan yangının mahalleye doğru yaklaştığını fark edince tırmıkla evin etrafındaki kuru otları temizledi. Bu sayede evin çevresinde etkili olan alevler, eve ulaşamadı.

Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan Karaağaç, AA muhabirine yangının mahalleye doğru yaklaştığını görünce tedbir almak istediğini söyledi.

Karaağaç ilerleyen yaşına rağmen evin etrafında yanabilecek otları temizlediğini belirterek alevler yaklaştıkça büyük korku yaşadığını kaydetti.

Alevlerin 4 tarafta da olduğunu aktaran Karaağaç, "Kimsenin kurtulma yolu yoktu. Yukarıdan bağırdılar bana 'Şimdi yanacaksın davran gel çabuk' dediler. Yanarım bile demedim, adamı bile dinlemedim, şuraları tırmıkladım evimiz yanmasın diye. Tırmıkladım ve burayı kurtardım. Hayvanları kurtarırken enik alevlerin üstüne doğru koşunca aklım gitti, ağladım eniğim yanacak diye. Yürümeye medetim yoktu, minareler gibiydi alevler, kendimiz zor kurtulduk. Evimiz ocağımız yanmadı ona dua ediyorum." diye konuştu.

Karağaç, yangının çok korkutucu olduğunu dile getirerek "Yeşil dağlar, ak dağlar kara kömür oldu. Dağlar deyip ağlıyorum. O karıncalar, mahluklar çırpına çırpına nasıl yandı diyorum, ağlıyorum." dedi.

"Bu ev onun sayesinde yanmadı"

Karağaç'ın eşi 70 yaşındaki Mehmet Karaağaç da çevresi tamamen yanan evin, eşi Zehra Karaağaç'ın sayesinde kurtulduğunu söyledi.

Hayatı boyunca böyle bir yangın görmediğini belirten Mehmet Karaağaç, şöyle konuştu:

"Akşam namazından sonra çayın yakınlarındaydı yangın. Arkadaşlar bir anda buraya yöneldiğini söyledi. Hayvanlarımı bağladım ve kaçırdım, arkamı dönüp baktığımda buralar yanıyordu. Allah bizi korudu. Hanıma çok teşekkür ederim, bu ev onun sayesinde yanmadı. Dün evin çevresinde bütün kuru otları tırmıkla temizledi. 2 gündür karşı taraf yanıyordu, buraya geliyor diye evin etrafını temizledi. Tırmıkla sildi süpürdü. Onun temizliği sayesinde Allah'a şükür burası yanmadı. Hanımın titizliği sayesinde kurtulduk. Eşim yanmaktan zor kurtuldu, jandarmalar canını kurtarmış, alevlerin arasında çıkarmış."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Alevlerin arasından kurtulan çift yaşadıklarını anlattı
Afet Platformunca 17 Ağustos'un yıl dönümünde olası İstanbul depremi tatbikatı yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kentsel dönüşüm projeleriyle 3,3 milyon konutun inşasını sağladık
Yaşlı kadın kuru otları temizleyerek evini orman yangınından kurtardı

Benzer haberler

Yaşlı kadın kuru otları temizleyerek evini orman yangınından kurtardı

Yaşlı kadın kuru otları temizleyerek evini orman yangınından kurtardı

Bakan Yumaklı: Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Türkiye'de son bir haftada 131 zirai alan ve orman yangını meydana geldi

Manisa'da yangın nedeniyle 1440 kişi tahliye edildi

Manisa'da yangın nedeniyle 1440 kişi tahliye edildi
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Polat: Bolu'daki orman yangınında amacımız yayılımı durdurmak

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Polat: Bolu'daki orman yangınında amacımız yayılımı durdurmak
Yangın yönetim uçağı Otağ 10 saat 35 dakika görev yaptı

Yangın yönetim uçağı Otağ 10 saat 35 dakika görev yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet