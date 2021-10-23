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Uluslararası Savcılar Birliğinin 10. bölgesel konferansı 2023'te İstanbul'da yapılacak

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının girişimiyle Uluslararası Savcılar Birliğinin (IAP) 10. Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Konferansı 2023'te İstanbul'da düzenlenecek.

İsmet Karakaş   | 23.10.2021
Uluslararası Savcılar Birliğinin 10. bölgesel konferansı 2023'te İstanbul'da yapılacak

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in girişimleriyle, Başsavcılığın 2014'ten itibaren kurumsal üye olduğu IAP'e 2023'teki bölgesel konferansın İstanbul'da yapılmasına ilişkin teklif verildi.

Teklif kapsamında Başsavcı Şahin tarafından IAP Başkanlığına mektup gönderildi. Mektupta, bölgesel konferansın İstanbul'da düzenlenmesinin farklı ülkelerin savcılık makamları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağı ve konferansın teması olarak belirlenen "Dijitalleşme Çağında Etkin Soruşturma" konusunda yeni çözüm önerilerini sunma fırsatı getireceği kaydedildi.

Türkiye'nin tanıtımı için hazırlanan 50 sayfalık kitap ilgililere gönderilirken, Türkiye'nin tanıtım videosu da Rusya'nın St. Petersburg şehrinde 21 Ekim'deki genel kurul toplantısında gösterildi.

IAP tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının teklifi kabul edilerek, 10. Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Konferansı'nın İstanbul'da düzenlenmesi kararlaştırıldı.

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