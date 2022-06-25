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Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı.

Mustafa Hatipoğlu   | 25.06.2022
Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu / AA

Antalya

Menteşbey Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi.

Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı değerlendirilen yangına müdahalede 2 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 2 su tankı, 2 ikmal aracı, 5 pikap ile bir iş makinesi kullanıldı. Yangına, 30 orman işçisinin yanı sıra Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de müdahale etti.

Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangınında yarım hektarlık alanın hasar gördüğü öğrenildi.

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