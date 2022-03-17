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Antalya ve Muğla için zirai don uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Antalya ve Muğla'da 22 Mart'a kadar hava sıcaklıklarının düştüğü akşam ve gece saatlerinde kıyılarda don riski bulunduğu belirtildi.

Ayşe Yıldız   | 17.03.2022
Antalya ve Muğla için zirai don uyarısı Fotoğraf: Derviş Çömez/AA

Antalya

Açıklamada, üreticiler ve ilgililerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Öte yanda, Muğla'nın Bodrum ilçesi ile Mersin'in Anamur ilçesi arasındaki denizlerde kuvvetli fırtınanın etkili olmasının beklendiği ifade edildi.

Saatteki hızının 75 kilometreye çıkması beklenen fırtınanın, 20 Mart öğle saatlerinde etkisini yitireceği öngörülüyor.

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