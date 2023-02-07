Ankara'daki hastanelerde 101 afetzede tedavi altına alındı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralananlar, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Ankara Etlik Şehir Hastanesi ile Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyor.
Ankara
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçaklarla Ankara'ya getirilen 101 kişi, tedavi altına alındı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yaralanan vatandaşlar, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçaklarla dün ve bugün Ankara ve İstanbul'daki hastanelere getirildi.
İlk kez dün öğle saatlerinde Adıyaman Havalimanı'ndan Ankara ve İstanbul'daki hastanelere yaralı taşıyan ambulans uçaklar, seferlerine bugün de devam etti.
Bugün öğle saatleri itibarıyla 101 yaralı, Ankara'daki 3 hastanede tedavi görüyor.
Yaralılar, Ankara Bilkent Şehir, Ankara Etlik Şehir ile Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma hastanelerinde tedavi altına alınırken, deprem bölgesinden yaralı sevkinin devam edeceği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.