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İskenderun Limanı'nda deprem sonrası konteynerlerin bulunduğu bölgede çıkan yangın sürüyor. Hatay'da anne ve iki kızı depremden 33 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı. Enkazdan çıkarıldıktan sonra kalbi duran kız, 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajıyla tekrar hayata döndü. - VTR
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Isparta Belediyesi ekipleri Kahramanmaraş'ta 6 kişiyi enkaz altından kurtardı

Isparta Belediyesi ekipleri Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan 6 vatandaşı kurtardı.

Muhammed Enes Yapalıkan   | 07.02.2023
Isparta Belediyesi ekipleri Kahramanmaraş'ta 6 kişiyi enkaz altından kurtardı

Isparta

Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çalışmalara destek amacıyla Kahramanmaraş'a giden Isparta Belediyesi Arama Kurtarma (ISAK) timi tarafından Azerbaycan Caddesi'ndeki Gölkan apartmanı enkazından yaklaşık 29 saat sonra 6 kişi kurtarıldı.

Binadan sağ çıkarılan kişilerin kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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