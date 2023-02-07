Isparta Belediyesi ekipleri Kahramanmaraş'ta 6 kişiyi enkaz altından kurtardı
Isparta Belediyesi ekipleri Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan 6 vatandaşı kurtardı.
Isparta
Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Çalışmalara destek amacıyla Kahramanmaraş'a giden Isparta Belediyesi Arama Kurtarma (ISAK) timi tarafından Azerbaycan Caddesi'ndeki Gölkan apartmanı enkazından yaklaşık 29 saat sonra 6 kişi kurtarıldı.
Binadan sağ çıkarılan kişilerin kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.