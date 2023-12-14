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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Ankara'da "Refah Sınır Kapısı'nın açılması" talebiyle gösteri düzenlendi

Başkentte, Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, Refah Sınır Kapısı'ndan insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması talebiyle gösteri yaptı.

Buğrahan Ayhan  | 14.12.2023 - Güncelleme : 14.12.2023
Ankara'da "Refah Sınır Kapısı'nın açılması" talebiyle gösteri düzenlendi Fotoğraf: Dilara İrem Sancar/AA

Ankara

İsrail saldırısı altındaki Gazze'ye insani yardımların ulaşması için Gazze Şeridi sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın açılması istemiyle Mısır Büyükelçiliği önünde toplanan üyeler, sloganlar attı, pankartlar açtı.

Ankara Peygamber Sevdalıları Derneği Temsilcisi Salih Güzel, dünyanın Gazze ile büyük bir imtihan verdiğini, sessiz kalanların ise soykırıma ortaklık ettiğini belirtti.

Gazzelilerin temel insani ihtiyaçlarını karşılayabilmesi durumunda yaşanan trajedinin bir nebze hafifletileceğini kaydeden Güzel, başta Mısır Devleti olmak üzere tüm İslam ülkelerinin Gazze'ye insani yardımların sürekli olarak ulaştırılabilmesi için somut adım atmaları gerektiğini ifade etti.

Refah Sınır Kapısı'nın hiçbir kısıtlama olmadan süresiz olarak açılması gerektiğini vurgulayan Güzel, İslam ülkeleri liderlerinin tüm imkanlarını seferber ederek her türlü siyasi ve diplomatik girişimde bulunmasını istedi.

Konuşmanın ardından dua eden göstericiler, olaysız şekilde dağıldı.

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