Euro
10.25
Dolar
8.69
BIST 100
1,390.58
Altın
1,802.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Ankara Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı

Ankara Valiliği, vatandaşları ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 07.07.2021
Ankara Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı Fotoğraf: Hüseyin Yiğiner/AA

Ankara

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre kentin kuzey ilçelerinde aralıklarla devam eden gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerinden sonra etkisini artırarak, kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Aşı türü, sertifika açısından bir tercih sebebi değil
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte 808 bin 351 doz aşı uygulandı
Türkiye'de 5 bin 160 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
İtalya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı yeniden 1000'in üzerine çıktı

Benzer haberler

Ankara Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı

Ankara Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı

Haziranda yağışlar ülke genelinde normaline göre yüzde 21 arttı

Adana'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

Yurdun kuzey kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor

Yurdun kuzey kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor
Aşırı yağış nedeniyle Ankara-Konya YHT hattındaki tren seferleri iptal edildi

Aşırı yağış nedeniyle Ankara-Konya YHT hattındaki tren seferleri iptal edildi
Orta ve Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı