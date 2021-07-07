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Gündem

Emine Erdoğan'dan suikast sonucu hayatını kaybeden Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise için taziye mesajı

Emine Erdoğan, suikast sonucu hayatını kaybeden Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise için taziye mesajı paylaştı.

Barış Gündoğan   | 07.07.2021
Emine Erdoğan'dan suikast sonucu hayatını kaybeden Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise için taziye mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yakın zamanda bir araya geldikleri Haiti Cumhurbaşkanı Moise'in uğradığı menfur saldırıda hayatını kaybettiğini ve eşi Martine Moise'in de ağır yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Haiti halkına başsağlığı, Martine Moise'e taziye ve acil şifa dileyen Emine Erdoğan, paylaşımında iki cumhurbaşkanının bir süre önce gerçekleşen buluşmasına ilişkin fotoğrafa da yer verdi.

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