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Ankara Valiliğinden gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara Valiliği, yarın kentte kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 30.05.2025 - Güncelleme : 30.05.2025
Ankara Valiliğinden gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre, Ankara'da yarın yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanağın etkili olacağı belirtildi.

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Yağışın 12.00-23.00 saatlerinde etkili olacağı ifade edilen açıklamada, vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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