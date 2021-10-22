Dolar
9.64
Euro
11.22
Altın
1,791.84
ETH/USDT
3,730.20
BTC/USDT
60,918.00
BIST 100
1,458.94
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bakan Soylu, Hak-İş Konfederasyonu 46. Kuruluş Yıl Dönümü ve Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Gündem

Ankara merkezli 15 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile üyelik veya irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan ya da uzaklaştırılan ve haklarında gözaltı kararı verilen 29 şüpheliden 14'ü yakalandı.

Sertaç Bulur   | 22.10.2021
Ankara merkezli 15 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, Dışişleri teşkilatı bünyesinde farklı kademelerde çalışırken FETÖ ile üyelik veya irtibatları nedeniyle meslekten ihraç edilen ya da uzaklaştırılan ve ByLock kullandıkları belirlenen 29 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheliler hakkında ayrıca meslek memurluğu, konsolosluk ve ihtisas memurluğu yazılı sınavları öncesinde soruları aldıklarına dair deliller bulunduğu belirtildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 15 ilde sabah erken saatlerde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ, sağlık çalışanlarının Kovid-19'dan korunması için çabaların artırılmasını istedi
Sağlık Bakanı Koca: İkinci doz ve hatırlatma dozu aşılarının zamanı gelen çok sayıda vatandaşımız var
Türkiye'de 28 bin 465 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 198 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de 17 Temmuz'dan bu yana ilk kez 50 binin üzerinde Kovid-19 vakası kaydedildi
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 731 bin 271’e çıktı

Benzer haberler

Ankara merkezli 37 ilde FETÖ'nün 'mahrem' yapılanmasına operasyon

Ankara merkezli 37 ilde FETÖ'nün 'mahrem' yapılanmasına operasyon

Ankara merkezli 15 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

Nijerya basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini yakından izledi

Yunanistan ve Suriye sınırlarında 2'si FETÖ, 1'i DEAŞ mensubu 6 kişi yakalandı

Yunanistan ve Suriye sınırlarında 2'si FETÖ, 1'i DEAŞ mensubu 6 kişi yakalandı
Kara Harp Okulu darbe girişimi davası istinaf mahkemesinden geçti

Kara Harp Okulu darbe girişimi davası istinaf mahkemesinden geçti
'FETÖ'nün emniyetteki kadın yapılanması' soruşturmasında 33 şüpheli yakalandı

'FETÖ'nün emniyetteki kadın yapılanması' soruşturmasında 33 şüpheli yakalandı