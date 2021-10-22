Dolar
9.64
Euro
11.22
Altın
1,791.84
ETH/USDT
3,730.20
BTC/USDT
60,918.00
BIST 100
1,458.94
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bakan Soylu, Hak-İş Konfederasyonu 46. Kuruluş Yıl Dönümü ve Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Gündem

Ankara merkezli 37 ilde FETÖ'nün 'mahrem' yapılanmasına operasyon

Haklarında yakalama kararı çıkarılanlardan 67'si gözaltına alındı.

Cemil Murat Budak   | 22.10.2021
Ankara merkezli 37 ilde FETÖ'nün 'mahrem' yapılanmasına operasyon

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığı "mahrem hizmetler" yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 96 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasında yer aldığı tespit edilen, daha önce görevden uzaklaştırılmış 18 astsubay ile ilişiği kesilmiş 78 askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması için Ankara merkezli 37 ilde operasyon düzenledi. Şu ana kadar 67 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ, sağlık çalışanlarının Kovid-19'dan korunması için çabaların artırılmasını istedi
Sağlık Bakanı Koca: İkinci doz ve hatırlatma dozu aşılarının zamanı gelen çok sayıda vatandaşımız var
Türkiye'de 28 bin 465 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 198 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de 17 Temmuz'dan bu yana ilk kez 50 binin üzerinde Kovid-19 vakası kaydedildi
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 731 bin 271’e çıktı

Benzer haberler

Ankara merkezli 37 ilde FETÖ'nün 'mahrem' yapılanmasına operasyon

Ankara merkezli 37 ilde FETÖ'nün 'mahrem' yapılanmasına operasyon

Ankara merkezli 15 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu