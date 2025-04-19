Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı
Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 saatlik sürede Ankara çevrelerinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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