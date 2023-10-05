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Anayasa Mahkemesi, Can Atalay hakkındaki ihlal başvurusunu 12 Ekim'de görüşecek

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'ın tahliye ve hakkındaki yargılamanın durması isteminin reddedilmesi üzerine yapılan hak ihlali başvurusunu 12 Ekim'de görüşecek.

İsmet Karakaş  | 05.10.2023 - Güncelleme : 05.10.2023
Anayasa Mahkemesi, Can Atalay hakkındaki ihlal başvurusunu 12 Ekim'de görüşecek

Ankara

Yüksek Mahkeme, Gezi Parkı davası kapsamında 18 yıl hapse mahkum edildikten sonra 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde milletvekili seçilen, tahliye ve yargılamanın durması istemi Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından reddedilen Atalay'ın avukatları tarafından yapılan ihlal başvurusunu 12 Ekim'deki Bölüm Toplantısı Gündemi'ne aldı.

Toplantıda, başvuruya ilişkin incelemesini yapacak olan AYM Genel Kurulu, başvurunun kabulüne veya reddine karar verebilecek.

TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Atalay'ın, "milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebiyle yapılan başvuru, Yargıtay 3. Ceza Dairesince reddedilmişti. Atalay'ın avukatları da seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasıyla Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesine başvurunun ardından süreç devam ederken Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı.

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, Can Atalay'ın bireysel başvurusunu bugün görüşmüş, başvurunun Genel Kurula sevkine karar vermişti.

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Anayasa Mahkemesi, Can Atalay hakkındaki ihlal başvurusunu 12 Ekim'de görüşecek
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