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İzmir'de FETÖ operasyonunda yakalanan 16 zanlı tutuklandı

İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan zanlılardan 16'sı tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Efsun Erbalaban Yılmaz  | 05.10.2023 - Güncelleme : 05.10.2023
İzmir'de FETÖ operasyonunda yakalanan 16 zanlı tutuklandı

İzmir

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün hücre evlerinde saklandığı belirlenen zanlılara yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 16'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele ekipleri, haklarındaki yakalama kararları nedeniyle örgütün hücre evlerinde saklandığı belirlenen şüpheliler ile örgütün kadın öğrenci yapılanmasında faaliyet yürüttüğü değerlendirilen zanlıların yakalanması için 3 Ekim'de operasyon düzenlemiş, çok sayıda örgütsel dokuman ve dijital materyal ele geçirmişti.

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