Bakan Yerlikaya başkanlığında terörle mücadele konulu videokonferans toplantısı yapıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında, başta terör olmak üzere organize suç örgütleri, uyuşturucu, düzensiz göç ve siber suçlarla mücadele konularının değerlendirildiği videokonferans toplantısı gerçekleştirildi.
Ankara
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakan Yardımcımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Jandarma Genel Komutanımız, Sahil Güvenlik Komutanımız ile 81 ilimizin valisi, il emniyet müdürleri, il jandarma ve sahil güvenlik komutanlarıyla videokonferans toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımızın ana gündem maddeleri başta terör olmak üzere organize suç örgütleri, uyuşturucu, düzensiz göç ve siber suçlar." ifadelerini kullandı.
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Bakan Yardımcımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Jandarma Genel Komutanımız, Sahil Güvenlik Komutanımız ile 81 ilimizin Valisi, İl Emniyet Müdürleri, İl Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlarıyla Video Konferans toplantımızı gerçekleştirdik.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 5, 2023
Toplantımızın ana gündem maddeleri;
❌Başta… pic.twitter.com/7mEupW56k0