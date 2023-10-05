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Gündem

Bakan Yerlikaya başkanlığında terörle mücadele konulu videokonferans toplantısı yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında, başta terör olmak üzere organize suç örgütleri, uyuşturucu, düzensiz göç ve siber suçlarla mücadele konularının değerlendirildiği videokonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Ahmet Sertan Usul  | 05.10.2023 - Güncelleme : 05.10.2023
Bakan Yerlikaya başkanlığında terörle mücadele konulu videokonferans toplantısı yapıldı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakan Yardımcımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Jandarma Genel Komutanımız, Sahil Güvenlik Komutanımız ile 81 ilimizin valisi, il emniyet müdürleri, il jandarma ve sahil güvenlik komutanlarıyla videokonferans toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımızın ana gündem maddeleri başta terör olmak üzere organize suç örgütleri, uyuşturucu, düzensiz göç ve siber suçlar." ifadelerini kullandı.

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Bakan Yerlikaya başkanlığında terörle mücadele konulu videokonferans toplantısı yapıldı
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