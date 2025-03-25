Amasya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Amasya
Kentin yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının düşmesinin ardından kar yağışı, düşük rakımlı yerlerde ise yağmur etkili oldu.
Akdağ Yaylası'nda sabah saatlerinde başlayan kar, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.
Bölgede kar yağışı devam ediyor.
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