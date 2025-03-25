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Amasya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Cihan Okur  | 25.03.2025 - Güncelleme : 25.03.2025
Amasya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı Fotoğraf: Cihan Okur/AA

Amasya

Kentin yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının düşmesinin ardından kar yağışı, düşük rakımlı yerlerde ise yağmur etkili oldu.

Akdağ Yaylası'nda sabah saatlerinde başlayan kar, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.

Bölgede kar yağışı devam ediyor.

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