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Ankara'da bazı otobüs ve metro durakları kapatıldı

EGO Genel Müdürlüğü, bazı metro ve otobüs duraklarının kullanılmayacağını bildirdi.

Şeyma Güven  | 25.03.2025 - Güncelleme : 25.03.2025
Ankara'da bazı otobüs ve metro durakları kapatıldı

Ankara

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamaya göre, Ankara Valiliğinin aldığı karar gereğince saat 19.00'dan itibaren Kızılay, ODTÜ ve Söğütözü metro durakları ile Kızılay Ankaray durağında yolcu iniş ve binişleri yapılmayacak.

Saat 19.00'dan itibaren ODTÜ önündeki durakları kullanan otobüsler yolcu indirip bindiremeyecek ve ODTÜ kampüsü içerisinde otobüs ring seferleri de hizmet vermeyecek.

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