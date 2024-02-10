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Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu

10.02.2024 - Güncelleme : 10.02.2024
Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, ABD'nin Houston şehrinde ailesiyle buluştu.

Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (19 Ocak TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı.

Yolculuğu yaklaşık 36 saat süren Ax-3 mürettebatı, 20 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaşmıştı.

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