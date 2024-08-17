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Manisa’nın Salihli ilçesinde devam eden orman yangınına müdahale sürüyor. Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde devam eden orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda devam eden yangına müdahale sürüyor. Uşak'ın Eşme ilçesinde otluk alanda başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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Alevlerin arasından kurtulan çift yaşadıklarını anlattı

Aydın'daki orman yangınında alevlerin sıçramasıyla evini ve hayvanlarını kaybeden Turgay Arslan, "Canımızı zor kurtardık. Çocuklarımı kurtardım geri döneyim dedim salmadılar. Kepçeyle yangına girerek annemi ve eşimi kurtardım." dedi.

Ferdi Uzun  | 17.08.2024 - Güncelleme : 17.08.2024
Alevlerin arasından kurtulan çift yaşadıklarını anlattı

Aydın

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangınında 2 evi ve ahırları yanan, bazı hayvanları da telef olan çift, yaşadıklarını anlattı.

Alhisar Mahallesi'nde dün başlayan orman yangınına müdahale sürüyor.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, Hışımlar Mahallesi'ne de ulaştı. Burada yaşayan Arslan ailesi de alevlerin arasında kaldı.

Turgay Arslan, çocuklarını hızla yangın bölgesinin dışına çıkardıktan sonra riskli olmasına rağmen kepçeyle girdiği alevlerin arasından annesini ve eşini de kurtarmayı başardı.

Yangında 2 evi ve ahırları yanan ailenin bazı hayvanları da telef oldu.

Turgay Arslan, AA muhabirine, yangında neredeyse her şeylerinin yandığını, sadece 4-5 hayvanı kurtarabildiklerini söyledi.

Çok üzgün olduğunu belirten Arslan, "Yangın anında kendimiz ateşin içinde kaldık, her tarafımız çevrildi. 3-4 saat sonra çıktık kepçeyle kurtardık birçok şeyi. Canımızı zor kurtardık. Çocuklarımı kurtardım geri döneyim dedim salmadılar. Kepçeyle yangına girerek annemi ve eşimi kurtardım." dedi.

Hiçbir şeylerinin kalmadığını belirten eşi Ebru Arslan da "Evimizin her şeyi yeniydi. Diyecek hiçbir şeyimiz yok, sözün bittiği yer. Böyleyim işte çaresiz, evim yandı, kül oldu, her şeyim yandı, hayvanlarım yandı." diye konuştu.

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