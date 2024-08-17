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Uşak'ta otluk alanda başlayan yangın ormana sıçradı

Uşak'ın Eşme ilçesinde otluk alanda başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mehmet Çalık  | 17.08.2024 - Güncelleme : 17.08.2024
Uşak'ta otluk alanda başlayan yangın ormana sıçradı

Uşak

Dereli köyü yakınlarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan da 1 helikopter ile müdahale ediliyor.

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