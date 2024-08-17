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Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Esra Ağaçyetiştiren  | 17.08.2024 - Güncelleme : 17.08.2024
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 9 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 'çelikten pençeleri' ile terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.

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