Dolar
19.36
Euro
21.29
Altın
2,004.15
ETH/USDT
2,088.20
BTC/USDT
30,250.00
BIST 100
5,092.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa’daki Yunuseli Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST Savaşan İnsansız Hava Araçları Yarışması'nın startını veriyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kağıthane Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuşuyor.
logo
Gündem

Aksaray'da 10 gün arayla 2. obruk oluştu

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde 10 gün arayla ikinci kez obruk oluştu.

Ayten Tosun  | 16.04.2023 - Güncelleme : 16.04.2023
Aksaray'da 10 gün arayla 2. obruk oluştu Fotoğraf: Ayten Tosun - AA

Aksaray

İlçeye bağlı Tepeköy mevkisinde yerleşim yerlerine 500 metre mesafede, yaklaşık 8 metre çapında ve 6 metre derinliğinde obruk meydana geldi.

Obruğun 100 metre çevresinde de yer yer yarılmaların ve küçük çapta çökmelerin olduğu gözlendi.

Mantar toplamak için arazide dolaşırken obruğu fark eden vatandaşlar, alanda yeni obruk oluşma ihtimali nedeniyle tedirgin olduklarını belirtti.

Yaklaşık 10 gün önce ilçeye bağlı Yeşiltömek köyü yakınlarında da 3 metre çapında ve 5 metre derinliğinde bir obruk oluşmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TCG Anadolu gemisi, Marmara Denizi'nde eğitimler icra etti
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
Diyarbakır annelerinden Levent: Kızım arkadaşlarınla kaç gel, bu annelerin gözünün yaşı dinsin
Eskişehir'de yolcu otobüsünün bariyere çarpması sonucu 17 kişi yaralandı
Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri hesaplara yatırıldı

Benzer haberler

Aksaray'da 10 gün arayla 2. obruk oluştu

Aksaray'da 10 gün arayla 2. obruk oluştu

Sultanhanı Kervansarayı'na bu yıl 750 bin ziyaretçi bekleniyor

Depremzede görme engelli milli yüzücü, zor günleri kulaç atarak aşmaya çalışıyor

Görme engelli milli yüzücüler, dünya şampiyonluğuna ulaşmak için kulaç atıyor

Görme engelli milli yüzücüler, dünya şampiyonluğuna ulaşmak için kulaç atıyor
Aksaray'da hortum anı cep telefonu kamerasında

Aksaray'da hortum anı cep telefonu kamerasında
Bisikletleriyle dünya turuna çıkan Fransız aile tarihi Sultanhanı Kervansarayı'nda mola verdi

Bisikletleriyle dünya turuna çıkan Fransız aile tarihi Sultanhanı Kervansarayı'nda mola verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet