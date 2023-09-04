Dolar
26.78
Euro
28.90
Altın
1,938.33
ETH/USDT
1,621.60
BTC/USDT
25,797.00
BIST 100
8,141.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürüyor.
logo
Gündem

Aksaray'daki sele çalıştığı akaryakıt istasyonunda yakalanan işçi yaşadıklarını anlattı

Aksaray'da yaşanan sel felaketine çalıştığı akaryakıt istasyonunda yakalanan işçi Adem Çelik, 1,5-2 metre yükselen suyun yarım saat durmaksızın aktığını söyledi.

Ağıt Erdi Ulukaya  | 04.09.2023 - Güncelleme : 04.09.2023
Aksaray'daki sele çalıştığı akaryakıt istasyonunda yakalanan işçi yaşadıklarını anlattı Fotoğraf: Ağıt Erdi Ulukaya/AA

Aksaray

Çelik, çalıştığı akaryakıt istasyonunda mesaisine normal bir şekilde devam ederken selle karşı karşıya kaldıklarını anlattı.

Araçların sel sularıyla sürüklendiğini aktaran Çelik, "Akşam saat 20.00 gibiydi, bir anda oldu. Biz ne olduğunu bilemedik, olayı birebir canlı yaşadık. Burada yağmur yağmıyordu ama birden arka taraftan sel geldi. Ne olduğunu hiç anlayamadık. Sular, ağaçları ve arabaları sürükledi. İstasyonda bekleyen arabaları sel alıp götürdü. Derelerden ağaçlar geldi, yollara döküldü." dedi.

Bir anda tüm istasyonun sel sularına kapıldığını dile getiren Çelik, yakıt pompalarının yerinden sökülerek suya kapıldığını belirtti.

Suda kaybolup giden araçları gördüklerini aktaran Çelik, "Ben 55 yaşındayım bugüne kadar hiç böyle bir şey görmedim. Sular yaklaşık 1,5-2 metre yükseldi. İstasyonun arkasında kocaman iskele vardı, selde kayboldu aradık bulamadık. Bu felakete ne araç ne de başka bir şey dayanır. Koca koca arabalar suda kaybolup gitti. Sular yarım saat durmaksızın aktı. Allah kimsenin başına vermesin." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ege'de üç il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Samsun'daki selin ardından ekipler yaraları sarıyor
Aksaray'daki sele çalıştığı akaryakıt istasyonunda yakalanan işçi yaşadıklarını anlattı
Şehit yakınları ve gaziler için eylül ayında 12,4 milyon lira ödendi
Giresun'da sağanağın yol açtığı hasar gideriliyor

Benzer haberler

Samsun'daki selin ardından ekipler yaraları sarıyor

Samsun'daki selin ardından ekipler yaraları sarıyor

Aksaray'daki sele çalıştığı akaryakıt istasyonunda yakalanan işçi yaşadıklarını anlattı

ABD'de artan ekonomik eşitsizlik "grev yazına" neden oldu

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 76 işçi alacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 76 işçi alacak
Aksaray'da selde mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı, 1 kişinin cesedi bulundu

Aksaray'da selde mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı, 1 kişinin cesedi bulundu
Kayseri ve ilçelerinde kuvvetli yağış sonrası sel meydana geldi

Kayseri ve ilçelerinde kuvvetli yağış sonrası sel meydana geldi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet