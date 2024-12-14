Dolar
34.95
Euro
36.76
Altın
2,648.82
ETH/USDT
3,889.10
BTC/USDT
101,400.00
BIST 100
10,125.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği’ne Türk Bayrağı çekildi.
logo
Gündem

AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarın sabah saatlerinden itibaren kentte sağanak ve yağış geçişlerinin beklendiğini duyurdu.

Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 14.12.2024 - Güncelleme : 14.12.2024
AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı

İstanbul

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Çatalca ve Silivri ilçelerinden başlayarak akşam saatlerine kadar il genelinde sağanak, yer yer kuvvetli sağanak (metrekarede 10-15 kilogram) ve yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor.

AKOM, kentte yaşayanlardan olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olmalarını istedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Stratcom Summit 24'te yapay zekanın siber güvenlikte kullanımı ele alındı
"Cihannüma İstanbul Forum 2024" ikinci gününde devam ediyor
Nevşehir'de turistleri taşıyan otobüs iş makinesine çarptı, 6 kişi yaralandı
AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı
Stratcom Summit'24'de kriz anlarında yapay zekanın desteği ele alındı

Benzer haberler

AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı

AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde atamalar

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 30'un üzerine çıktı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Gürz-29" operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Gürz-29" operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı
Bolu Dağı'nda sağanak etkili oldu

Bolu Dağı'nda sağanak etkili oldu
İstanbul'da yağmurun da etkisiyle araçlar trafikte güçlükle ilerliyor

İstanbul'da yağmurun da etkisiyle araçlar trafikte güçlükle ilerliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet