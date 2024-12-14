AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarın sabah saatlerinden itibaren kentte sağanak ve yağış geçişlerinin beklendiğini duyurdu.
İstanbul
AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Çatalca ve Silivri ilçelerinden başlayarak akşam saatlerine kadar il genelinde sağanak, yer yer kuvvetli sağanak (metrekarede 10-15 kilogram) ve yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor.
AKOM, kentte yaşayanlardan olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olmalarını istedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.