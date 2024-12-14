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Sümela Manastırı beyaza büründü

Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı'nda kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu.

Hamza Önder Kuloğlu  | 14.12.2024 - Güncelleme : 14.12.2024
Sümela Manastırı beyaza büründü

Trabzon

Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, vadiden yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayalar oyularak yapılmış, halk arasında "Meryem Ana" adıyla da bilinen Sümela Manastırı, bölge genelinde iki gündür etkili olan yağışın ardından tekrar beyaza büründü.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi manastır ve bulunduğu vadi, ziyaretçilerine seyrine doyumsuz manzarayı izleme imkanı sundu.

Ziyaretçilerden Feza Yetiş, nişanlısı Aşkın Tekdemir ile Aydın'dan bölgeyi gezmeye geldiklerini söyledi.

Yetiş, Sümela Manastırı'na ilk kez geldiğini anlatarak, "Yazın gelmeyi planlamıştık ancak nasip olmadı. Karda da ayrı bir güzelmiş. Yolunu yürümek çok meşakkatli ama burası çok güzel." dedi.

Duvarlardaki freskleri etkileyici bulduğunu ifade eden Yetiş, kendileri için güzel bir deneyim olduğunu kaydetti.

Aşkın Tekdemir ise tarihi mekanlara ilgi duyduğunu, gördüğü manzara karşısında etkilendiğini aktardı.

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