İstanbul'da Batman şehitleri için sela okundu

Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit düşen 8 asker için İstanbul'daki camilerde sela okundu.

anasayfa > Türkiye 05.10.2018 Murat Paksoy Istanbul

İstanbul'da Batman şehitleri için sela okundu

İSTANBUL

İstanbul'un 39 ilçesinde Batman'da şehit olan askerler için sela okunmasına karar verildi.

Bu karar üzerine ilçe müftülüklerince belirlenen merkezi camilerde şehit askerler için sela okundu.

Gercüş'ün Yemişli köyü ile Mardin'in Dargeçit ilçesinin Umutlu köyü kırsalında dün operasyona giden askerleri taşıyan zırhlı askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirilmişti. Saldırıda 8 asker şehit düşmüş, bir asker yaralanmıştı.

Muhabir: Murat Paksoy

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