Akdeniz'de iki deprem
Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde ve 4,3 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Ankara
Akdeniz'de saat 18.40'ta 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yerin 7,76 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Saat 19.37'de de merkez üssü Akdeniz olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yerin 5,58 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.