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Akdeniz'de iki deprem

Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde ve 4,3 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Abdullah Sarica  | 14.03.2025 - Güncelleme : 14.03.2025
Akdeniz'de iki deprem

Ankara

Akdeniz'de saat 18.40'ta 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 7,76 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Saat 19.37'de de merkez üssü Akdeniz olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 5,58 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

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