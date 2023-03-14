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Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de saat 19.35'te 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sefa Şahin  | 14.03.2023 - Güncelleme : 14.03.2023
Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 4,22 kilometre derinlikte oldu.

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