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Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ömer Olcay   | 13.04.2022
Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.35'te Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 50,5 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça'ya 318.27 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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