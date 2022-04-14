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Bakan Soylu: Hakkari'de 241 kilogram eroin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 241 kilogram eroin ele geçirildiğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 14.04.2022
Bakan Soylu: Hakkari'de 241 kilogram eroin ele geçirildi

Ankara

Bakan Soylu, Twitter hesabından, Hakkari'deki uyuşturucu operasyonuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hakkari Yüksekova'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 241 kilo eroin ele geçirildi, bir kişi gözaltında. Gençlerimizi uyuşturucu batağına düşürmeye çalışanlara göz açtırmadan mücadelemiz devam ediyor. Tebrikler Hakkari Emniyet." ifadelerini kullandı.

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