AK Parti'de şair Erdem Bayazıt'ı Anma ve Anlama programı düzenlendi AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığının Kütüphane Sohbetleri kapsamında, şair Erdem Bayazıt'ı Anma ve Anlama programı gerçekleştirildi.

Parti genel merkezindeki AK Kütüphane'de düzenlenen programın açılışında konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Son Sapanca toplantımızda, Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin bir kitap olduğunu söyledi, o kitabın en önemli başlıklarından, bölümlerinden biridir Erdem Bayazıt." dedi.

Bayazıt'ı rahmetle anan Ala, şunları kaydetti:

"Bu insanlar vefat ediyor ama ölmüyor. Bunların fikirleri yaşıyor, sürekli üretiyorlar. Onun için Erdem Bayazıt'ı ben kendi kelimelerimle anlatamam. Yine üstada müracaat ederim. Şiirlerini vicdanlarımıza yazan şaire, gençliğimize, ağabeyimize Erdem Bayazıt'a... Gittin ey şair, derin bir hicran bırakarak Müslüman yüreklerde. Şimdi sen ötelerin ötesinde Mavera'dasın. Şahidiz ki dünyada da Mavera'da yaşadın. Erdemli direnişlerin, görkemli yakarışların yeryüzünde sesiydin. Yeryüzünden giderken de muştu gibiydin."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman ise bugün sadece bir şairi değil, aynı zamanda sözleri, kelimeleri ve eserleriyle Türk şiir dünyasında, Türk edebiyatında önemli bir okul, mektep vazifesi gören bir şairi anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

"Erdem Bayazıt'ın "Yedi Güzel Adam'ın öncü isimlerinden biri" olduğunu dile getiren Yayman, "İsmi gibi erdem sahibi, duruşu olan, dünyaya dair Türkiye'ye dair, İslam'a dair, Türk düşünce hayatına dair çok önemli sözleri olan insanlardan bir tanesi. Onun hikayesi bir anlamda Türkiye'nin hikayesidir. Türkiye'nin yakın dönem tarihine ışık tutması bakımından çok önemlidir." diye konuştu.

Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı olarak, kültürü ve sanatı, milleti bir arada tutan, duygudaşlığı, kaderdaşlığı pekiştiren bir faaliyet olarak gördüklerini belirten Yayman, şunları kaydetti:

"Biz, kültürü kimliğimiz olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın, 'Bir toplum kültür ve sanat alanındaki zenginliği ve birikimi kadar güçlüdür' sözünü Türkiye'nin Yüzyılı'nın da temel mottolarından bir tanesi olarak benimsemiş bulunmaktayız. Başkanlık olarak bir taraftan şairleri, düşünce dünyamıza yön veren, yol açan mütefekkirleri, aydınları bu tür faaliyetlerle anmak istiyoruz. Bir taraftan da siyasetin o yorucu ve yoğun gündeminden bir parça da olsa ayrılıp biraz daha hayata, insana, düşünceye ve dünyaya dair bir nefes almak ve bir anlamda sadece siyaseti değil aynı zamanda fikirle siyaseti yan yana getirmek gibi bir faaliyeti yürütmeye çalışıyoruz."

"Türk şiirinde köklü bir medeniyet tasavvurunun gür sesi"

Konuşmaların ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat seslendirdiği Erdem Bayazıt'a ait "Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair" isimli şiir dinletildi.

Moderatörlüğünü AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun üstlendiği programda ise AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Sevde Bayazıt Kaçar, yazar Hüseyin Yorulmaz ile yazar Hayati İnanç konuşma yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Erdem Bayazıt'ın bir neslin ağabeyi, Yedi Güzel Adam'ın güçlü kalemi, Türk şiirinde köklü bir medeniyet tasavvurunun gür sesi olduğunu belirterek, şairi rahmetle andı.

Bayazıt'ın kızı Sevde Bayazıt Kaçar ise Erdem Bayazıt'ın kızı olmanın, Yedi Güzel Adam ile büyümenin çok kıymetli olduğunu anlattı.

Babasının çocuklarına kulaktan dolma sözle değil, okuyarak öğrenmeyi öğrettiğini belirten Kaçar, babasıyla ilgili anılarını paylaştı.

Şairin hayatına ilişkin bilgiler veren Yazar Hüseyin Yorulmaz da kendisinin Erdem Bayazıt'ın öğrencisi olduğunu dile getirerek, şairin en sıra dışı hocalarından biri olduğunu, daha ilk dersten şairin öğrencilerine edebiyatı sevdirdiğini söyledi.

Yazar Hayati İnanç ise Erdem Bayazıt'ın inandığı değerleri hayatına yansıtan kişiliğini anlattı.